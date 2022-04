Espagne: le Real Madrid bat Getafe 2-0 et fait un pas de plus vers le titre

Madrid (AFP) – Le Real Madrid a battu son voisin Getafe 2-0 samedi lors de la 31e journée de Liga, et a fait un pas de plus vers le titre, creusant un écart de douze points avec son premier poursuivant, le Séville FC, vainqueur de Grenade 4-2 vendredi.

Publicité Lire la suite

Les Madrilènes, qui devront valider leur ticket pour les demi-finales de Ligue des champions mardi contre Chelsea (victoire 3-1 à l'aller en Angleterre), ont ouvert la marque grâce à un ballon centré par Vinicius et coupé par une tête plongeante de Casemiro juste avant la pause (39e), et ont scellé leur succès grâce à un deuxième but de Lucas Vazquez au retour des vestiaires (68e).

© 2022 AFP