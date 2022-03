Espagne: le Real Madrid déroule, quatre jours avant Paris

Madrid (AFP) – Répétition générale réussie : le Real Madrid a étrillé la Real Sociedad 4-1 samedi pour la 27e journée de Liga et consolide ainsi sa place de leader (63 points), huit unités devant le Séville FC, accroché vendredi par Alavés (0-0).

A quatre jours du choc contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de Ligue des champions au Santiago-Bernabéu, les Madrilènes ont bien réagi.

Ils ont encaissé un pénalty de Mikel Oyarzabal après une faute prématurée de Dani Carvajal sur David Silva (10e), mais ont riposté juste avant la pause grâce à deux sublimes frappes de loin pied gauche signées Eduardo Camavinga (40e) et Luka Modric (43e).

La joie du milieu de terrain français du Real Madrid, Eduardo Camavinga (d), après son but marqué à domicile contre la Real Sociedad, lors de la 27e journée de Liga, le 5 mai 2022 au Stade Santiago-Bernabeu PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

En fin de match, Karim Benzema a transformé un pénalty consécutif à une faute d'Aritz Elustondo sur Vinicius à la limite de la surface basque (75e), puis Marco Asensio, entré en jeu deux minutes plus tôt à la place de Rodrygo, a poussé une remise de Carvajal au fond des filets pour sceller le succès (79e).

Benzema, Di Stéfano en mire

Quel réveil ! Alors que le Santiago-Bernabéu, encore en travaux, s'était refroidi après le pénalty initial effleuré par Thibaut Courtois, ces deux flèches décochées de loin l'ont brusquement sorti de sa torpeur.

D'abord Camavinga, d'une frappe pure venue se loger dans la lucarne droite d'Alex Remiro, puis, trois minutes plus tard, son illustre aîné Luka Modric, ovationné à sa sortie (82e), qui l'a imité en plaçant lui son ballon dans la lucarne gauche après s'être joué de David Silva.

Benzema a failli s'inviter à la fête entre les deux, mais son but (41e), consécutif à une perte de bale d'Asier Illarramendi, a été annulé pour une position de hors-jeu.

Idem à la 68e : son but arrivé après une talonnade de Vinicius a été annulé à l'aide de la vidéo, pour un hors-jeu préalable. Et "KB9" devra encore attendre pour déloger Alfredo di Stéfano du podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la "Maison blanche" : il n'est plus qu'à deux réalisations de la légende hispano-argentine (306 buts contre 308).

La joie de l'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, après son but marqué sur penalty contre la Real Sociedad, lors de la 27e journée de Liga,le 5 mai 2022 au Stade Santiago-Bernabeu PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Camavinga, successeur désigné ?

Aux quelques supporters "madridistes" inquiets à l'annonce de l'absence de Toni Kroos (touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche) et à la vue de celle de Casemiro, suspendu contre Paris, Camavinga a lancé un message clair.

Le jeune milieu de terrain de 19 ans, recruté à Rennes l'été dernier en échange de 31 M d'EUR, a été préféré à Fede Valverde pour ce match contre les Basques samedi, et semble être le successeur tout désigné du milieu de terrain merengue.

Le milieu de terrain de la Real Sociedad Igor Zubeldia tente de contrôler son homologue français du Real Madrid, Eduardo Camavinga, lors de la 27e journée de Liga, le 5 mai 2022 au Stade Santiago-Bernabeu PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Pour les Basques, qui auraient pu s'approcher à la troisième place du classement en cas de victoire, cette défaite est synonyme d'un nouveau coup de frein brutal.

La Real Sociedad n'a désormais plus que la Liga à jouer, mais devra réussir à se relever de cette nouvelle claque, deux semaines après celle reçue lors du derby perdu 4-0 à San Mamés, contre l'Athletic Bilbao.

Un peu plus tôt dimanche, le Valence CF a continué son opération remontée au classement en s'offrant un succès précieux 3-1 contre Grenade grâce à deux passes décisives et un pénalty de Carlos Soler, tandis que Villarreal a sombré 1-0 à Osasuna, onze jours avant son huitième de finale retour de C1 sur la pelouse de la Juventus Turin, le 15 mars.

