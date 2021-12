Esport: avec "Perkz", star de League of legends, Vitality prend une nouvelle dimension

Le patron de Vitality Fabien Devide, alias "Néo", le 22 juillet 2019 à Paris JOEL SAGET AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – C'est le gros coup du mercato dans l'esport. En recrutant Luka "Perkz" Perkovic, l'une des plus grandes stars du jeu vidéo "League of legends", l'équipe française Vitality réalise le transfert le plus fou de son histoire et entre dans une nouvelle dimension, de l'aveu de son patron Fabien Devide.