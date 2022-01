Euro-2022 de hand : l’Islande et les Pays-Bas derniers qualifiés, la Hongrie éliminée

La joie des joueurs islandais derrière leur entraîneur Gudmundur Gudmundsson, lors de leur match (groupe F) contre le Portugal au Mondial de handball, le 14 janvier 2021 au Caire Khaled ELFIQI POOL/AFP/Archives

Budapest (AFP) – L’Islande et les Pays-Bas ont validé mardi leur qualification pour le tour principal de l’Euro de handball et rejoindront entre autres la France et le Danemark, alors que la Hongrie, pays hôte, a été éliminée.