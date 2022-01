Euro de hand: les Français réussissent leurs débuts en contre la Croatie

Paris (AFP) – Les handballeurs français, champions olympiques il y a seulement cinq mois à Tokyo, ont idéalement débuté leur Euro-2022 en dominant nettement la Croatie 27 à 22, jeudi soir à Szeged (Hongrie), un succès précieux dans l'optique du tour principal.

Publicité Lire la suite

Face à la Croatie, leur adversaire le plus redoutable du 1er tour, les hommes de Guillaume Gille ont dominé les débats, notamment grâce à Dika Mem (6 buts) et Vincent Gérard (15 arrêts). Les Français affronteront l'Ukraine samedi (18h00) et la Serbie lundi (20h30).

© 2022 AFP