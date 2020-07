Londres sanctionne «49 entités», dont 25 Russes et 20 Saoudiens

Le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab a expliqué que ces sanctions envoyaient «un message clair à ceux qui ont du sang sur les mains». AFP/Daniel Leal-Olivas

Le Royaume-Uni a annoncé lundi l’imposition de sanctions contre 49 personnes et organisations, principalement russes et saoudiennes, impliquées dans des assassinats comme celui du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Ces ressortissants sont désormais passibles d’un gel de leurs avoirs et d’une interdiction de visa. Cette liste noire a été publiée dans le cadre d’un nouveau mécanisme mis en place pour punir les responsables de violations des droits humains.