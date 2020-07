Ukraine: vague d'incendies meurtriers dans le Donbass près de la ligne de front

Les pompiers luttent contre un incendie de forêt dans la région de Lougansk, en Ukraine, le 7 juillet 2020. Service d'urgence de l'Ukraine via REUTERS

Texte par : Stéphane Siohan Suivre 1 min

Dans l'est de l'Ukraine, des incendies se sont déclenchés cette semaine dans la région de Lougansk, au niveau de la ligne de front, une région où s'affrontent encore l'armée ukrainienne et les forces séparatistes pro-russes. Les incendies ont fait au moins 5 morts dans la population civile, et cette fois l'armée ukrainienne est mobilisée pour éteindre les flammes.