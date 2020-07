Présidentielle en Pologne: Duda et Trzaskowski au coude à coude

Le chef de l'Etat conservateur populiste polonais Andrzej Duda et le maire libéral pro-européen de Varsovie Rafal Trzaskowski étaient au coude à coude ce dimanche soir à l'issue du second tour de la présidentielle, selon un sondage à la sortie des urnes.

Selon un sondage Ipsos publié à la sortie des urnes, Andrzej Duda recueillait 50,4% des voix devant Rafal Trzaskowski (49,6%), lors d'une élection au taux de participation très élevé de 68,9%. Ces premières estimations devaient cependant être prises avec prudence, car l’écart semble très faible, prévient notre correspondant à Varsovie, Thomas Giraudeau. Les premiers résultats officiels sont cependant attendus pour lundi matin.

L'issue de ce second tour va être décisif pour l'avenir du gouvernement du parti conservateur et nationaliste Droit et Justice (PiS), que ses détracteurs accusent de faire reculer les libertés démocratiques acquises il y a trois décennies à la chute du communisme.

Le scrutin devait avoir lieu en mai – Andrzej Duda était alors en tête des intentions de vote –, mais il a dû être reporté en raison de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus.

Au premier tour, le 28 juin, le président sortant était arrivé premier avec 43,5% des voix et Rafal Trzaskowski deuxième avec 30,4%. Eurasia Group, un cabinet de conseil en risques politiques, avait fait remarquer juste avant le vote que Rafal Trzaskowski devait mobiliser des parties très disparates de l'électorat. D'un autre côté, Andrzej Duda pouvait compter sur la mobilisation des électeurs dans les régions rurales de la Pologne.

