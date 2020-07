Présidentielle en Pologne: c'est un second tour serré qui s'annonce

Le second tour de la présidentielle en Pologne oppose ce dimanche 12 juillet 2020 le sortant Andrzej Duda, soutenu par les conservateurs au pouvoir, et le centriste Rafal Trzaskowski, maire de Varsovie. JANEK SKARZYNSKI / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 min

Les Polonais votent ce dimanche 12 juillet pour élire leur président au second tour d'un scrutin marqué par le duel entre deux hommes : d'un côté, le sortant Andrzej Duda, soutenu par les conservateurs au pouvoir, et de l'autre, Rafal Trzaskowski, maire libéral de Varsovie et candidat du parti centriste. Au coude à coude dans les sondage, les deux candidats incarnent une vision très différente de leur pays.