Putsch manqué en Turquie: quatre années de procès et de purges

À l'extérieur de la prison de haute sécurité où sont jugés les présumés putschistes, des Turcs réclament des sanctions pour les militaires félons, le 1er août 2017. ADEM ALTAN / AFP

Texte par : Anne Andlauer 1 min

En Turquie, on commémore ce mercredi la tentative de putsch qui a endeuillé le pays il y a quatre ans, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Depuis cette nuit, le pays du président Recep Tayyip Erdogan mène une traque impitoyable aux acteurs et aux partisans présumés du putsch, mais aussi bien au-delà, au prétexte de lutte contre le terrorisme. Bilan de quatre ans de procès et de purges.