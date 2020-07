L’épouse d'un jihadiste autorisée à venir contester sa déchéance de nationalité à Londres

Une femme et son enfant dans le camp réservé aux membres du groupe État islamique, à Malikiya, dans le nord-est syrien, près de la frontière turque (photo d'illustration).

Une cour de justice britannique a estimé ce jeudi que l’épouse d’un jihadiste, déchue de sa nationalité par le Royaume-Uni, devrait être autorisée à venir contester cette décision. La jeune femme était partie adolescente en Syrie rejoindre le groupe Etat islamique mais se trouve désormais dans un camp de réfugiés syriens.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Shamima Begum, qui a aujourd’hui 20 ans, s’était enfuie de Londres en 2015 avec deux autres jeunes filles pour rejoindre le groupe Etat islamique en Syrie. Elle s’était peu après mariée à 15 ans avec un jihadiste d’origine néerlandaise avec lequel elle avait eu deux enfants qui sont morts en bas âge. Après avoir fui les combats, elle s’est retrouvée en février 2019 dans un camp de réfugiés au nord de la Syrie où elle a accouché d’un bébé qui n’a pas survécu non plus.

Interviewée alors par la presse britannique, la jeune femme avait demandé à pouvoir rentrer au Royaume-Uni tout en disant ne pas regretter ses choix ni les actes terroristes commis à l’encontre des Occidentaux. Des déclarations qui avaient choqué l’opinion britannique et poussé le ministre de l’Intérieur de l’époque Sajid Javid à lui retirer sa nationalité, invoquant des questions de sécurité et faisant valoir qu’elle pouvait demander le passeport bangladais. Or le Bangladesh a refusé de l’accueillir, arguant qu’elle n’avait jamais demandé la nationalité.

Depuis, Shamima Begum et sa famille ont engagé une bataille judiciaire et viennent de remporter une première victoire : la Cour d’appel estime que la seule façon pour la jeune femme d’être entendue équitablement est d’être autorisée à se rendre devant les juges à Londres. Néanmoins, la perspective reste lointaine car le gouvernement a immédiatement annoncé son intention de faire appel devant la Cour suprême.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne