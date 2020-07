Turquie: le journaliste germano-turc Deniz Yücel condamné à deux ans et 9 mois de prison

Un tribunal d’Istanbul a condamné ce jeudi le journaliste germano-turc Deniz Yücel, ancien correspondant du quotidien Die Welt en Turquie, à deux ans et 9 mois de prison pour « propagande terroriste ». Deniz Yücel avait passé un an en prison avant d'être libéré en février 2018, dans un dossier qui avait empoisonné les relations turco-allemandes à l'époque.

De notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Deniz Yücel, qui vit en Allemagne et n’assistait pas à l’audience à Istanbul, affrontait deux chefs d’inculpation : « propagande pour une organisation terroriste » et « incitation du peuple à la haine et à l’hostilité ». Pour cette dernière charge, le tribunal a prononcé l’acquittement.

Les juges ont en revanche déclaré le journaliste coupable de « propagande terroriste » pour le compte du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ils lui ont infligé une peine d’un an et six mois de prison, finalement portée à deux ans et neuf mois car les faits reprochés ont été commis de manière répétée et par voie de presse.

Le journaliste germano-turc était en effet poursuivi pour des articles publiés dans le quotidien Die Welt, notamment pour une interview d’un des chefs du PKK. Arrêté en février 2017, Deniz Yücel avait passé un an en détention préventive avant d’être libéré suite aux pressions des autorités allemandes.

Deniz Yücel n’en a pas fini avec la justice turque. La cour qui l’a condamné a aussi décidé d’engager contre lui de nouvelles poursuites pour « insulte au chef de l’Etat » et « dénigrement de la nation turque ». En cause, une fois de plus, des articles du journaliste, en l’occurrence, deux articles publiés en 2016 dans le journal Die Welt.

