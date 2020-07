Covid-19: Londres accuse Moscou d'avoir tenté de voler des recherches sur le vaccin

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, ici à Londres, le 14 juillet, a averti que ceux qui mènent de telles attaques devront tôt ou tard «rendre des comptes». REUTERS/Hannah McKay

Texte par : RFI Suivre 2 min

Des agents russes ont-ils tenté de voler des recherches menées par des scientifiques américains, canadiens et britanniques pour trouver un vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ? C'est en tout cas l'accusation de Londres, démentie par Moscou dans la foulée. Une nouvelle pomme de discorde qui met à mal encore un peu plus les relations entre la Russie et le Royaume-Uni.