Espagne: face au rebond du coronavirus, les habitants de Barcelone invités à rester chez eux

Le rebond de cas en Catalogne et plus spécialement à Barcelone et sa banlieue inquiète les autorités catalanes qui ont annoncé ce vendredi 17 juillet plusieurs nouvelles restrictions.

De notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel

Les habitants de Barcelone et de douze villes de sa banlieue sont désormais invités à rester chez eux et ne sortir que si cela est indispensable. Pour le moment, c’est une recommandation, mais les autorités la qualifient de dernière opportunité avant d’adopter des mesures plus strictes si l’augmentation des nouveaux cas de Covid-19 continue dans la région.

En outre, les réunions de plus de 10 personnes sont interdites, les bars et restaurants devront restreindre leur capacité à 50% en intérieur et les activités nocturnes et spectacles sont désormais annulés.

Réunion de famille

Le but est d’éviter ou du moins de réduire les situations les plus risquées puisque la majorité de ces 29 nouveaux foyers de contagions à Barcelone se sont produits dans des réunions de famille et rencontres entre amis.

Problème : 70% de ces nouveaux cas sont asymptomatiques. Le gouvernement local a annoncé également l’embauche de 500 agents chargés de détecter et suivre les nouveaux cas et reconnaît avoir agi trop tard face à ce rebond dans la région.

