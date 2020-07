Coronavirus: Londres accuse la Russie après une cyberattaque massive

Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab s’est dit certain de l’implication de Moscou dans le piratage informatique des recherches sur un vaccin contre le coronavirus. Des hackers ont en effet pris pour cible des entreprises et des laboratoires britanniques, canadiens et américains.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Londres, Chloé Goudenhooft

Alors que la coopération mondiale est nécessaire pour lutter contre le coronavirus, Dominic Raab a qualifié d’outrageuses les activités du gouvernement russe. Pour le chef de la diplomatie britannique, il ne fait aucun doute que la cyberattaque qui a visé les recherches internationales pour trouver un vaccin contre le virus a été opérée en lien avec les décisions du Kremlin.

Les relations entre la Russie et le Royaume-Uni toujours plus tendues

« Nous sommes absolument sûrs que les services de renseignements russes se sont engagés dans une cyberattaque contre des efforts de recherche et développement et des organisations de ce pays et au niveau international, dans le but soit de les saboter, soit d’en tirer profit », a déclaré Dominic Raab à la chaîne Skynews ainsi qu’à la BBC.

Le ministre britannique n’a pas précisé si des informations avaient été volées. Du côté de Moscou, on nie toute implication du Kremlin dans ce piratage informatique. Mais une chose est sûre : cette affaire vient envenimer d’autant plus les relations entre la Russie et le Royaume-Uni. Cette semaine, doit être publié un rapport très attendu qui porte notamment sur l’intervention possible de groupes russes dans les élections de 2019. Cette enquête criminelle avait été lancée à la suite de l’empoisonnement de l’ancien espion, Sergueï Skripal, en 2018.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne