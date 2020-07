Relance de l'UE: en l'absence de compromis, les 27 prolongent leur sommet

Incapables de trouver un compromis après deux jours de sommet, les 27 dirigeants de l'Union européenne (UE) ont décidé de jouer les prolongations et de se retrouver dimanche 19 juillet à midi, dans l'espoir de dépasser les blocages sur le massif plan de relance post-coronavirus en discussion.

Les discussions entre les 27 États-membres de l'Union européenne sur le plan de relance continuent de buter notamment sur les exigences des pays les plus « frugaux », au grand dam des capitales du sud. Ce 18 juillet au soir, les dirigeants se sont séparés toujours sans accord. Le sommet, qui a débuté la veille, était officiellement prévu sur deux jours. Le président du Conseil européen Charles Michel a convoqué les chefs d'État et de gouvernement à midi dimanche 19 juillet.

L'unanimité des États-membres étant requise, un compromis est particulièrement difficile sur le plan de relance, adossé au budget à long terme de l'UE (2021-2027) de 1 074 milliards d'euros. Charles Michel avait lancé les discussions sur la base d'une proposition révisée offrant davantage de gages aux pays les plus réticents à l'idée de ce plan de 750 milliards d'euros, financé par un emprunt commun, Pays-Bas en tête.

La journée du 17 juillet s'était déjà achevée dans une grande tension face à l'inflexibilité des Pays-Bas. Charles Michel, médiateur du sommet, espérait infléchir la position des récalcitrants en offrant des concessions sur la répartition entre subventions et prêts, ainsi que sur les conditions qui encadrent le versement de l'argent.

Pour tenter d'apaiser Mark Rutte, Charles Michel a par ailleurs proposé un mécanisme permettant à un pays qui aurait des réserves sur le plan de réformes présenté par un autre Etat, en contrepartie de ces aides, d'ouvrir dans les trois jours un débat à 27, devant le Conseil européen ou les ministres des Finances de l'UE.

Une réponse au souhait de Mark Rutte, pour garantir la bonne utilisation de ces fonds, de voir ces plans nationaux validés par les 27 à l'unanimité, ce qui offrirait de facto un veto à n'importe quelle capitale. Les États du sud craignent que cela ne les oblige à se soumettre à un programme de réformes imposé, comme à la Grèce par le passé.

Une source diplomatique évoquait en fin d'après-midi aujourd'hui une « journée de travail apaisée et intense ». Mais dans une vidéo postée sur Facebook dans l'après-midi, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, s'est montré un peu moins patient. « On est dans une phase de blocage, déclare-t-il. Cela se révèle très compliqué. Plus compliqué que prévu. Il y a encore tellement de problèmes sur lesquels on discute encore et que l'on ne parvient pas à dissiper. On a une vive confrontation avec la Hollande, mais aussi avec les autres pays frugaux qui ne partagent pas la nécessité d'une réponse aussi substantielle en particulier en ce qui concerne les fameuses subventions. Mais ils mettent aussi en discussion en partie les prêts. Et on essaie d'impliquer tout le monde dans cette perspective européenne ».

« Tout le monde doit comprendre, qu'ici ce n'est pas seulement l'Italie qui en bénéficie, pas seulement l'Espagne, le Portugal et les autres pays les plus frappés et moins résilients mais l'Europe toute entière, a poursuivi Giuseppe Conte. Dans une économie intégrée, on doit tous se relever pour repartir tous ensemble encore plus compétitifs, encore plus résilients. On doit le faire au plus vite parce qu'il y a tellement de souffrance dans nos communautés respectives, tellement de déchirures dans le tissu social et productif qu'il faut un remède d'urgence ».

