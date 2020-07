Allemagne: début du procès de l’attaque antisémite de Halle

Le procès de Stephan Balliet qui s'ouvre ce mardi 21 juillet, permettra peut-être de mieux comprendre comment une telle radicalisation est possible alors que le danger du terrorisme d’extrême-droite augmente en Allemagne. REUTERS/Fabrizio Bensch

Le 9 octobre dernier, un jeune extrémiste de droite, Stephen Balliet, attaquait une synagogue à Halle en Allemagne le jour de la fête juive de Yom Kippour. Stephan Balliet ne peut y pénétrer et attaque ensuite un petit restaurant turc. Un client de l’établissement et une passante devant la synagogue sont tués. Le procès de ce « loup solitaire », mais aussi celui du terrorisme de droite et de l’antisémitisme, s’ouvre ce mardi 21 juillet à Magdebourg.