Allemagne: premier jour du procès de l'attaque antisémite de Halle

Le procès de l'auteur de l'attentat xénophobe et antisémite d'octobre dernier à Halle s'est ouvert sous haute protection ce 21 juillet. Stephan Balliet avait tenté d'attaquer une synagogue, le jour de la fête juive de Yom Kippour, sans y parvenir. Une passante et le client d'un petit restaurant turc avaient été tués par le jeune homme qui s'est radicalisé sur le net et qui a exposé ses thèses racistes durant la première journée de son procès prévu pour durer jusqu'à mi-octobre.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Après 2015 et l’arrivée des réfugiés, j’ai décidé de ne plus rien faire pour cette société pleine de nègres et de musulmans ». Dès le début de son procès, Stephan Balliet a décidé de parler et de ne rien dissimuler de ses convictions xénophobes. « Il n’y a aucun moyen pacifique de s’opposer à cette société multiculturelle », déclare, sûr de lui, le jeune homme de 28 ans.

Habillé de noir, le crâne rasé, il raconte dans le détail de façon clinique les préparatifs et le déroulement de l’attaque du 9 octobre dernier. Il rit à plusieurs reprises, se moque de la présidente du tribunal. « On voit que vous n’avez jamais perpétré un attentat », lui dit-il.

« Je suis un raté ! Je me suis ridiculisé »

Pour Stephan Balliet, les musulmans sont le symptôme du monde qu’il rejette mais les juifs constituent la cause de tous les maux. En octobre dernier, le jour de la fête de Yom Kippour, son attaque contre la synagogue de Halle tourne au fiasco. Une porte en bois lui résiste. Ses armes bricolées, faute d’argent, s’enrayent. Frustré, Stephan Balliet tue une passante et se rabat sur un petit restaurant turc où il tue un client allemand.

L’accusé regrette de ne pas avoir tué ceux qu’il considère comme ses ennemis. « Je suis un raté ! Je me suis ridiculisé », reconnaît l’accusé perdant de sa superbe mais sans remettre un instant en cause ses thèses xénophobes et antisémites.

► À lire aussi : Comment expliquer le retour de la violence d'extrême droite en Allemagne?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne