Plan de relance de l’UE: qu’y gagne la France ?

Plus de 90 heures de négociations, à peine moins que pour le record historique du sommet de Nice en l'an 2000, pour obtenir finalement, au petit matin de ce 21 juillet, un « deal » entre les 27 États-membres de l'Union européenne. Ils se sont mis d'accord sur le budget 2021-2027 et surtout sur un plan de relance pour contrecarrer les effets de la crise liée à la pandémie de Covid-19, un accord pour lequel la France s’est battue. Alors, qu’y a-t-elle gagné ?

La France obtiendra 40 milliards d'euros de subvention. Un vrai coup de pouce aux yeux de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie qui s'exprimait ce mardi 21 juillet dans la matinée sur France Info. « Ce sont 40 milliards d’euros qui sont immédiatement disponibles, car la relance, c’est maintenant », a-t-il déclaré.

Cette somme va permettre de financer une bonne partie du plan de relance de la France. Le calcul est simple : cela représente 40 % des 100 milliards promis par Emmanuel Macron pour remettre l'économie française sur les rails. Ce plan sera présenté dans le détail lors du Conseil des ministres de rentrée, le 24 août. Selon Bruno Le Maire, les fonds commenceront à être mobilisés dès cette année et seront remboursés en 2021 par l'Union européenne.

Ces fonds iront à l'hôpital ou serviront entre autres à des projets de rénovation énergétique des bâtiments ou encore pour le développement de l'hydrogène en France. En effet, le plan adopté cette nuit fixe l'objectif de consacrer 30% des dépenses à la lutte contre le réchauffement climatique. Le budget et le plan doivent se conformer à l'objectif de neutralité climatique de 2050, un critère qui faisait partie des conditions défendues par l'Elysée.

Une ligne importante pour la France dans le budget est la Politique agricole commune (PAC). La France, principale bénéficiaire, s'est félicitée d'avoir « sécurisé » le budget de la PAC pour les sept ans à venir. 336 milliards y seront complétés dont 258 milliards d'euros de paiements directs. Et le budget PAC, comme celui pour la cohésion des territoires, est complété par des allocations au sein du plan de relance. C’est moins que pour le budget précédent 2014-2021, mais une source diplomatique assure que la somme versée aux agriculteurs sera augmentée de l’inflation. Et quoi qu’il en soi, selon les premiers calculs du ministère de l'Agriculture, la France pourra finalement bénéficier de 62,4 milliards d'euros via la PAC sur la prochaine période (2021-2027), contre 62 milliards lors de la précédente.

La fin d’un tabou européen

La France n'y gagne pas qu'en terme économique. Pour Paris, il s'agit au moins en partie une victoire en terme de politique, de philosophie européenne. Le fonds de relance va être financé par un emprunt réalisé par la Commission européenne au nom des 27. A cette ampleur, cela représente un dispositif inédit qui pousse l'Union européenne vers davantage d'intégration et de solidarité.

Or, la France plaidait en faveur de ces emprunts dès le début de la crise mais le sujet était tabou, il y a encore quelques mois, y compris en Allemagne. Celle-ci a pourtant poussé pour l'adoption de ce plan depuis le mois de mai.

D'ailleurs, le fameux couple franco-allemand est ressorti renforcé de cette épreuve. Le président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont, selon des sources diplomatiques, travaillé main dans la main. Ils ont même quitté ensemble l'une des réunions avec les pays « frugaux ».

Un accord et de nombreuses concessions

Néanmoins, la France a aussi dû faire de nombreuses concessions. À commencer par la répartition entre le montant des prêts et des subventions. L'une des priorités de l'Elysée était que la partie subventions atteignent les 500 milliards d'euros, comme proposé dans le plan franco-allemand mi-mai. Le plan final en prévoit finalement 110 milliards de moins.

Sur le plan de la gouvernance, un dispositif de « frein d'urgence » a été introduit. Cela permet à un État de demander que le dossier du plan de relance d'un autre pays-membre soit étudié lors d'un sommet européen. Cela ne correspond pas vraiment à la vision de la France qui souhaitait un processus rapide et peu intrusif.

Et puis surtout, avant le sommet, Paris jugeait la proposition de Charles Michel, le président du Conseil européen, sur les « rabais », trop élevée. Or, cette ristourne dont bénéficient certains pays sur leur contribution au budget européen a augmenté par rapport à ce qui été prévu avant le sommet, en hausse de 91% pour le Danemark, de 22% pour les Pays-Bas et de 138% pour l'Autriche. Or, la France fait partie des contributeurs aux rabais.

Enfin, il faudra à terme que l’Union européenne rembourse les fonds empruntés par la Commission européenne. L’échéance est fixée à 2058 au plus tard. Le bénéfice pour chaque État dépendra donc de la capacité des 27 à s’entendre sur l’élaboration des « ressources propres ». Une taxe plastique non-recyclé devrait être mise en place début 2021. D’autres pistes sont beaucoup moins affinées à ce stade.

