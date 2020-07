Un rapport parlementaire dénonce les multiples ingérences russes au Royaume-Uni

Selon un rapport d'une commission parlementaire britannique, le Royaume-Uni a grandement sous-estimé la menace d’ingérence russe. Ce rapport reproche aussi aux récents gouvernements britanniques de ne pas avoir enquêté sur ces interférences et appelle Boris Johnson à examiner l’influence de Moscou durant le référendum sur le Brexit en 2016.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Le principal reproche de ce rapport de 55 pages est l’absence de réaction des gouvernements successifs sous David Cameron, Theresa May et Boris Johnson face à l’ingérence russe dans la politique britannique. Une ingérence pourtant clairement avérée dans le cas du référendum sur l’indépendance de l’Ecosse en 2014.

La commission parlementaire du renseignement et de la sécurité critique des gouvernements qui ont « activement évité » d’enquêter sur une influence russe lors du référendum sur le Brexit en 2016. Les députés demandent donc que soit menée une enquête sur le sujet.

Regrettant que les interférences russes au Royaume Uni soient « la nouvelle normalité », ils réclament des mesures immédiates pour contrer cette menace « largement et depuis trop longtemps sous-estimée ». Le rapport s’est penché sur les campagnes de désinformation, les cyber-tactiques et l’influence des riches expatriés russes au Royaume-Uni et conclut que le pays est une cible de choix pour Moscou.

Londres, un paradis pour l'argent sale russe

La commission écrit que Londres est notamment devenue ces 25 dernières années une « laverie automatique » pour l’argent sale russe mais qu’aucun gouvernement ne veut s’attaquer à ce « dossier brûlant ».

Le Premier ministre Boris Johnson a d’ailleurs été accusé de retarder la publication de ce rapport peu flatteur pendant des mois et Downing Street vient d’opposer une fin de non recevoir à tout examen d’une quelconque influence sur le référedum du Brexit.

