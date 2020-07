Russie: l'opposant Alexeï Navalny contraint de fermer sa Fondation contre la corruption

L'opposant Alexeï Navalny lors d'un discours pendant une manifestation à Moscou le 29 septembre 2019. Lui et son organisation font l'objet de plusieurs perquisitions menées par le comité d'enquête russe. YURI KADOBNOV / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 min

L'opposant russe Alexeï Navalny a annoncé, lundi 20 juillet, la liquidation de sa Fondation contre la corruption. Le militant politique et sa société accumulent les procès et donc les dettes. C’est un dernier procès perdu contre un proche de Vladimir Poutine qui a contraint l’opposant à baisser le rideau. La justice russe réclame plus d’un million d’euros à l’activiste et ses proches. Mais Alexeï Navalny prévient : ce n'est pas la fin de son engagement.