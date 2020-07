Russie: verdict imminent dans le procès controversé de l'historien Iouri Dmitriev

Il s'agit d'une affaire devenue emblématique en Russie : le procès de Iouri Dmitriev, historien de 64 ans, membre de l’ONG Memorial et accusé de pédopornographie. Le verdict doit être rendu mercredi 22 juillet. L’historien encourt jusqu’à 20 années de prison. Mais pour l’ONG Memorial, il s’agit d’un procès « politique » destiné à faire taire l’un de ses militants.

De notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Pour les historiens du goulag, le nom de Iouri Dmitriev est associé à l’une des plus grandes découvertes de ces vingt-cinq dernières années : le site de Sandarmokh, dans les forêts de Carélie, où furent supprimées, à la fin des années 1930, plusieurs milliers de personnes.

« Quand le site a été découvert, on ne connaissait les noms que d'un millier de victimes. Iouri a fait un travail énorme pour retrouver les noms qui nous manquaient. Sur tout le territoire de Russie, il n’y a aucune fosse commune de victimes des purges qui soit aussi bien documentée », confie Irina Fligui, historienne et membre de l'ONG Memorial.

Vouloir « oublier les pages les plus sombres de (notre) histoire »

En 2016, une enquête est ouverte contre l’historien, sur la foi d’une lettre anonyme. Accusé de pédopornographie à l’encontre de sa propre fille adoptive, Iouri Dmitriev a d’abord été acquitté par le tribunal chargé de l’affaire en avril 2018. Mais quelques mois plus tard, la procédure a été relancée. Un acharnement judiciaire aux yeux de Sergei Davidis, en charge des prisonniers politiques au sein de l’ONG Memorial.

« L'État veut oublier les pages les plus sombres de notre histoire et l’activité de Iouri Dmitriev était en contradiction avec cet objectif, estime-t-il. C’est pour cette raison que nous estimons sa détention comme étant à caractère politique. Et c’est pour cela que nous exigeons son acquittement. » S'il est condamné, Iouri Dmitriev encourt jusqu'à 20 ans de prison.

22 июля в 14.30 суд огласит приговор Юрию Дмитриеву. Нас спрашивают, как можно поехать в Петрозаводск и как следить за событиями. Постарались собрать всю полезную инфо, которую знаем сами. Будем всеми доступными способами вести трансляции. Stay tuned https://t.co/lLCMHWdWq3 Memorial (@MemorialMoscow) July 21, 2020

