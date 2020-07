Allemagne: le scandale Wirecard jette le trouble sur la chancellerie

Le logo de l'entreprise Wirecard, photographié au siège d'Aschheim, près de Munich, le 1er juillet 2020. Andreas Gebert/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 min

L'ampleur des malversations de la société de paiements en ligne Wirecard est plus importante que ce que l'on savait jusqu'à présent. L'ancien patron de l'entreprise, Markus Braun, et deux dirigeants ont été arrêtés ce mercredi 22 juillet. L'affaire interroge non seulement sur la responsabilité des mécanismes de contrôle, mais aussi sur les retombées politiques.