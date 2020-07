Budget européen: le Parlement souhaite un accord plus ambitieux

Le Parlement européen tient ce jeudi 23 juillet une session plénière où seront présents le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il pourrait demander une révision de l’accord adopté dans la douleur mardi 21 juillet.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Le budget de l’UE doit encore être ratifié par le Parlement européen pour entrer en vigueur. Et comme tous les sept ans, les députés entendent bien user de leurs prérogatives. Les présidents des groupes politiques à Strasbourg se disent satisfaits du plan de relance dont les 27 ont accouché aux forceps à l'issue d'un éprouvant sommet. En revanche, ils estiment qu’il faut remettre le budget sur le métier parce qu’il va y avoir des trous à combler.

Le président du Parlement européen David Sassoli voit un manque d’ambition dans l’accord budgétaire. « La proposition est sur la table, mais nous voulons l'améliorer. Si voulons parier sur les nouvelles générations, nous ne pouvons pas réduire les ressources du budget pour la recherche, pour les jeunes, pour Erasmus, fait-il valoir. Si nous considérons, comme l'a fait à juste titre la présidence allemande, qu'il est nécessaire de clarifier la politique sur l'immigration et l'asile, nous ne pouvons pas réduire le financement pour l'immigration et l'asile. »

L’Allemagne assure la présidence tournante de l’Union ; elle devra donc mener avec les députés une deuxième mi-temps dans ces négociations budgétaires. Le Parlement européen est par nature plus ambitieux que les 27 Etats de l’UE et les députés avaient initialement proposé un budget à 1300 milliards d’Euros, soit 216 milliards de plus que l’accord budgétaire survenu mardi matin.

