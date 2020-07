Russie: l'historien Iouri Dmitriev condamné à trois ans et demi de prison

Historien respecté, connu pour ses travaux sur le Goulag, Iouri Dmitriev était accusé de violences sexuelles sur sa propre fille adoptive. Une affaire « politique » aux yeux de nombreuses ONG de défense des droits de l’homme. Finalement, la justice a reconnu la culpabilité de l'historien et l'a condamné ce mercredi 22 juillet à trois ans et demi de prison ferme.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Iouri Dmitriev a été reconnu coupable de violences sexuelles sur sa fille adoptive, mais la peine prononcée par le tribunal de Petrozavodsk est bien moins sévère que celle réclamée par l’accusation. Le parquet russe avait demandé 15 années de détention ; Iouri Dmitriev écope finalement de trois ans et demi de prison ferme.

Ayant déjà effectué une partie de la peine en détention préventive, l’historien devrait retrouver la liberté dès l’automne prochain selon son avocat. Aux yeux de l’ONG Memorial, qui défend Iouri Dmitriev depuis le début de l’affaire, ce verdict constitue une forme de soulagement. L’ONG craignait en effet une peine beaucoup plus sévère pour l’historien. À la sortie du tribunal, l’annonce du verdict a d’ailleurs été accueillie par des applaudissements.

► À lire aussi : Russie: l'affaire Dmitriev, le procès d'un historien du Goulag

Un procès « politique » dénoncé en Russie et à l’étranger

Toutefois, l’ONG se refuse à crier victoire. D’abord parce que Iouri Dmitriev reste coupable aux yeux de la justice. Ensuite et surtout parce qu’un appel du parquet reste possible. En 2018, Iouri Dmitriev avait été acquitté dans une première affaire de pédopornographie. Mais quelques mois plus tard, la décision avait été annulée et de nouvelles accusations étaient portées à l’encontre de l’historien.

« La peine prévue est de trois ans et demi, et compte tenu de la période déjà passée en détention préventive, il devrait pouvoir sortir de prison en novembre prochain. Iouri Dmitriev a pris cette décision de façon positive, c’est quelqu’un de réservé, mais il sait qu’il est innocent. C’est une décision importante, et d’une certaine façon, nous pouvons parler d’un miracle », a déclaré Viktor Anoufriev, l’avocat de l’historien russe.

L’ONG Memorial, dont Iouri Dmitriev faisait partie, mais aussi de très nombreuses personnalités en Russie et à l’étranger avait dénoncé un procès « politique » destiné à bâillonner un historien qui ne « cadrait pas » avec le discours officiel des autorités russes sur la période stalinienne. Dans un communiqué publié dans la foulée du verdict, l’ONG Memorial s'est félicitée d’une condamnation beaucoup moins sévère que celle réclamée par le parquet, mais a aussi dénoncé une affaire qui a « privé de sa liberté Iouri Dmitriev durant plus de trois ans et qui a brisé la vie de sa fille adoptive ».

► À lire aussi : Enfances au goulag

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne