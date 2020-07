Tensions avec la Turquie: Athènes déploie ses navires militaires en mer Égée

Le navire de guerre grec Aegean, le 17 février 2007 au large du Liban. Alex Mita/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 min

Athènes a déployé plusieurs navires militaires mardi 21 juillet dans le sud et le sud-est de la mer Égée et a engagé des « préparatifs renforcés », selon l’expression d’une source de la marine. La Grèce dénonce les manœuvres d’Ankara, qui vient de déployer un bateau de recherches d’hydrocarbures près de l’île grecque de Kastellorizo. Une provocation de plus, estiment les autorités à Athènes.