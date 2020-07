Covid-19: l'Italie présente un plan de protection des migrants

L'Italie a élaboré un plan pour protéger les migrants qui débarquent dans le sud du pays. Ils seront soumis à des tests de dépistage. (photo d'illustration) Shahzad ABDUL / AFP

Texte par : Anne Le Nir

Les débarquements autonomes de groupes de migrants s'intensifient sur l'île sicilienne de Lampedusa, où 10 463 personnes ont débarqué entre le 1er janvier et le 22 juillet 2020, contre 3 428 durant la même période en 2019. Parmi eux, plusieurs dizaines ont été testés positifs au Covid-19, ce qui pose un nouveau problème à l'Italie, où le virus a déjà fait plus de 35 000 morts. Rome a élaboré un plan pour protéger les migrants et la population.