Coronavirus: l'Irlande dévoile un plan de relance de plus de 5 milliards d’euros

L’Irlande a dévoilé ce jeudi 23 juillet un plan de relance de plus de 5 milliards d’euros pour soutenir son économie. Le « stimulus de juillet » prend effet immédiatement pour limiter les dégâts de la crise au maximum.

De notre correspondante à Dublin,

Le Premier ministre irlandais Michéal Martin a évoqué un programme sans précédent. Les 50 mesures doivent soutenir les entreprises et les consommateurs. Côté entreprises, les petites et les moyennes structures viables, mais menacées par la pandémie, pourront demander des subventions jusqu’à 25 000 euros. Certaines charges peuvent être reportés, et les taux d’intérêt sont réduits pour aider à emprunter.

Afin de donner un coup de pouce à la consommation, des « bons d’achat vacances domestiques » sont mis en place. Un Irlandais qui dépense 600 euros dans le pays, en logement de vacances ou en restauration, pourra bénéficier d’un abattement fiscal d’une centaine d’euros.

Des Irlandais ont perdu leur emploi et 350 000 d'entre eux dépendent aujourd’hui de l’« allocation Covid ». Elle sera désormais échelonnée mais prolongée jusqu’en avril. Pour favoriser le retour à l’emploi, 200 millions d’euros sont investis dans la formation.

Pour l’ensemble des consommateurs enfin, la TVA sera réduite en septembre de deux points. Le « stimulus de juillet », qui devrait coûter à l'État plus de 5 milliards d’euros, sera réévalué au moment du vote du budget, en octobre.

