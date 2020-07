À la Une: comment l'épidémie de coronavirus a aggravé la pauvreté dans les Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

En Macédoine du Nord comme dans tous les pays de la région, l’épidémie de SARS-CoV-2 a aggravé la pauvreté. Entre pertes d’emploi, emprunts à rembourser, charges à payer pour les travailleurs indépendants, même la classe moyenne a été fortement touchée. Reportage.

En Bosnie-Herzégovine et en Serbie, ce sont des centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi. Comment feront-ils pour survivre, alors que leur salaire était déjà très bas et que les aides de l’État sont quasi-nulles ? Et que font les syndicats face au risque d'esclavage moderne engendré par l'affaiblissement de la position des travailleurs ?

Pour répondre aux grands défis sociaux, économiques et politiques auxquels la société sera confrontée à la suite de la crise du coronavirus, des organisations de gauche de Serbie, Croatie et Slovénie publient une « Déclaration pour une future solidarité régionale entre les pays issus de la Yougoslavie ».

Mais avant la solidarité future, il y a la gestion au présent de l'épidémie. En quelques jours, plus de 1 000 médecins de Serbie ont signé une pétition exigeant la démission des membres de la cellule de crise pour la lutte contre le Covid-19. Ils dénoncent sa politisation au détriment de l’expertise. Et ce alors que le pays a été secoué par des manifestations contre les manipulations du pouvoir, violemment réprimées par la police.

En Roumanie, entre la pandémie et la sécheresse, l'agriculture a reçu un double coup dur. Cela aurait pu lui coûter toute sa production agricole, car elle importe massivement, des semences jusqu’aux pesticides. Pourtant, elle a toutes les ressources pour être un grand producteur et pas seulement un marché de vente. Entretien avec l’ingénieur agronome Costel Vînătoru.

Cinéma albanais

Albanie, automne 1990. Le régime stalinien vacille et veut tenter un dernier coup pour prolonger ses jours. Le Dernier prisonnier, extrait de sa prison, sera-t-il l’homme qui sauvera ses bourreaux ? Couronné de nombreux prix internationaux, le film est sorti sur les écrans français le 22 juillet. Entretien avec le réalisateur Bujar Alimani.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne