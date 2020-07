«Ocean Viking», le navire de SOS Méditerranée, immobilisé par les autorités italiennes

« Ocean Viking », le navire de l’ONG SOS Méditerranée, a été immobilisé par les autorités italiennes pour des « irrégularités techniques ». Les garde-côtes ont fait cette annonce le 23 juillet au soir après une longue inspection du navire. L’ONG conteste et dénonce une volonté délibérée de bloquer les opérations de secours, alors que la météo favorise les départs ces jours-ci.

Le principal reproche fait au navire « Ocean-Viking » est de ne pas avoir un certificat qui correspond au nombre réel de personnes qu’il transporte. Absurde, répond le président de SOS Méditerranée, François Thomas.

« Évidemment, les rescapés que nous sauvons, nous ne pouvons pas les inclure, explique-t-il. Nous opérons dans des opérations d'urgence, de détresse et n'importe quel navire doit y répondre. Donc, d'après la réglementation internationale, nous avons un certificat qui a d'ailleurs été contrôlé à plusieurs reprises par les autorités italiennes et qui est tout à fait conforme ».

« Cynique »

François Thomas ne conteste pas l’importance des inspections particulièrement nombreuses sur les navires d'ONG et affirme que SOS Méditerranée est très stricte sur la sécurité. Mais il dénonce dans ce cas précis une interprétation erronée du droit maritime destinée à stopper les opérations de secours.

« C'est vraiment completement cynique, affirme-t-il. On nous parle de sécurité. Nous sauvons des personnes prêtes à se noyer sur des embarcations pneumatiques qui sont dégonflées et c'est notre rôle. Il y a vraiment un harcèlement administratif de plus en plus de l'Italie, de Malte, pour nous empêcher de continuer à effectuer cette mission ».

Fin juin, l’ONG avait sauvé au large de la Libye 180 migrants qui avaient débarqué en Sicile 11 jours plus tard. Qu'il y ait ou non des sauveteurs en mer, la météo favorise en ce moment les traversées : 1 200 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes ces trois derniers jours, selon le ministère de l’Intérieur.

