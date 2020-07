WikiLeaks: 10 ans après, le sort de Julian Assange est plus que jamais incertain

Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, sur le balcon de l'ambassade d'Équateur à Londres, le 19 mai 2017. REUTERS/Peter Nicholls/Foto de archivo

Il y a dix ans jour pour jour ce 25 juillet, le site WikiLeaks publiait des dizaines de milliers de documents confidentiels qui révélaient entre autres les bavures et les crimes commis par l'armée américaine en Afghanistan. Depuis un peu plus d'un an, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, est détenu dans une prison dans la banlieue de Londres. Son sort est aujourd'hui plus que jamais incertain.