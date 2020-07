Coronavirus: Madrid cherche à rassurer à l'étranger

Alors que le regain d’épidémie se confirme dans toute l’Espagne, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez cherche à rassurer les Espagnols et surtout les touristes étrangers en affirmant que l'épidémie de coronavirus sur son territoire est contrôlée. Cette déclaration fait suite à la décision des autorités britanniques de placer en quarantaine tout voyageur revenant d'Espagne.

De notre correspondante à Madrid,Diane Cambon

La ministre des Affaires étrangères espagnole, Arancha Gonzalez, n’a cessé de le marteler, l’Espagne est un pays sûr, qui connaît des foyers de contagion tout comme les autres pays d’Europe.

Ce message se veut rassurant afin de pouvoir sauver une saison estivale qui a du mal à décoller. En Catalogne, région qui compte le plus de clusters avec 7 737 nouvelles personnes contaminées en une semaine, le secteur du tourisme est désespéré.

La fermeture des bars nocturnes et discothèques met un terme aux festivités de la nuit. Mais le coup de massue provient surtout du Royaume-Uni et notamment du tour opérateur TUI qui cesse toutes ses activités entre l’Angleterre et la Catalogne.

D’autres régions du pays craignent également une contagion plus sévère, à Madrid, la capitale, où 11 clusters ont été détectés, mais aussi en Andalousie et dans le nord du pays, en Aragon ou au Pays basque.

Cette semaine devrait être cruciale selon les services de santé pour contrôler les clusters et éviter une deuxième vague d’épidémie.

