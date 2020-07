Coronavirus au Royaume-Uni: Boris Johnson dévoile un plan de lutte contre l'obésité

Le Premier ministre Boris Johnson va dévoiler ce lundi 27 juillet un plan pour lutter contre le surpoids des Britanniques. Cette campagne est lancée alors qu’une étude des autorités sanitaires vient de révéler que les personnes obèses présentaient 40% de risques supplémentaires de mourir du coronavirus.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Baptisée « Better health », « en meilleure santé » en anglais, cette campagne est dotée d’un financement de 11 millions d’euros et vise à venir en aide à 35 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population britannique.

Parmi les mesures attendues : l’interdiction en ligne et avant 21h à la télévision de la publicité pour les pizzas et autres hamburgers et tous les produits riches en sucre, graisse et sel, mais aussi l’obligation pour les restaurants d’indiquer le nombre de calories dans leurs menus et celle pour les magasins d’indiquer ces calories sur leurs bouteilles d’alcool.

Des programmes-pilotes pour favoriser l’activité physique devraient également être lancés avec le concours des médecins généralistes qui pourraient prescrire des sessions de marche ou de vélo.

Volte-face de Boris Johnson

Cette campagne marque un virage à 180 degrés de la part du Premier ministre qui s’était jusque-là opposé à toute intervention « maternisante » de l’État et aux campagnes publiques cherchant à accroître les taxes sur la malbouffe, s’insurgeant contre ce qu’il appelait les « taxes sur nos péchés ».

Mais cette volte-face s’explique par l’expérience personnelle de Boris Johnson face au Covid-19. Hospitalisé au printemps en soins intensifs après l’avoir contracté, le dirigeant a failli être emporté par la maladie et a reconnu à plusieurs reprises que son surpoids avait été un facteur aggravant alors qu’il pesait à l’époque 115 kg.

