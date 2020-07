Coronavirus en Belgique: nouvelles restrictions face à la hausse des cas

La Belgique remet en place des mesures qui avaient été abandonnées avec le déconfinement progressif entamé en mai. Après un premier renforcement des mesures en vigueur depuis samedi, Bruxelles a de nouveau décidé ce lundi 27 juillet de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie. C’est le résultat d’un conseil national de sécurité convoqué par anticipation suite aux mauvais chiffres qui ont fait surface ce week-end en Belgique.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

À partir de ce jeudi 30 juillet et pour quatre semaines, c’est-à-dire jusqu’au 24 août, la « bulle sociale » en Belgique va être réduite de quinze à cinq. Ce terme désigne le nombre de personnes que les Belges ont le droit de fréquenter chaque semaine dans l’intimité, c’est-à-dire sans obligation de distance sociale. Mais au lieu de quinze par semaine, il s'agit désormais seulement des cinq mêmes personnes pendant près d’un mois.

Effet-retard au résultat

La Première ministre fédérale Sophie Wilmès en appelle au sens de la responsabilité des Belges. La recrudescence de la pandémie impose selon elle ces mesures pour éviter un reconfinement général du royaume et permettre une rentrée scolaire normale le 1er septembre.

« Il faudra s'armer de patience et de courage parce que l'on sait que quand on réagit aujourd'hui, il y a un effet-retard au résultat, mais vous vous rendez compte que si vous avez un effet-retard au résultat quand vous avez agi, dites-vous ce que ça aurait été si vous n'aviez pas agi », a-t-elle déclaré.

De la même manière, la capacité d’accueil des événements publics est réduite de moitié, 100 personnes en intérieur et 200 en extérieur et toujours avec masque. Pour les événements privés, comme par exemple les mariages, le masque ne sera pas obligatoire mais la limite est fixée à dix personnes. En on devra à nouveau faire ses courses seul, en trente minutes maximum.

