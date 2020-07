Coronavirus: maintenir les frontières fermées va devenir très difficile, prévient l'OMS

Partir en vacances à l'étranger ou pas ? En Europe, la crainte d'une deuxième vague conduit plusieurs pays à se barricader à nouveau. À l'image de la France qui n'exclue pas de fermer sa frontière avec l'Espagne. Mais l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévient : maintenir les frontières internationales fermées va devenir de plus en plus difficile. Ce n'est d'ailleurs pas souhaitable pour lutter contre le virus.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Les voyageurs de retour d'Espagne doivent désormais être mis en quarantaine avant de rentrer en Grande-Bretagne et en Norvège. Isolement aussi pour les Roumains et les Bulgares qui souhaitent aller en Grèce. Les États-Unis sont eux toujours largement fermés aux Européens.

Mesure de bon sens pour certains, la fermeture des frontières n'est pourtant pas un remède à la pandémie, a rappelé le chef des opérations d'urgences à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Mike Ryan. « C'est compliqué de trouver la bonne formule en ce qui concerne les restrictions de voyages, estime-t-il. Vous pouvez très bien ouvrir vos frontières et devoir les fermer juste après, puis les rouvrir et devoir encore les fermer. Les gens se disent alors qu'il vaut mieux les laisser fermées. Même si ça ne donne parfois aucun résultat. Ce qui est sûr, c'est que la fermeture des frontières internationales est une solution qui n'est durable pour personne : ni pour l'économie mondiale, ni pour les plus pauvres de la planète. »

Car fermer les frontières n'a pas le même impact, dit encore Mike Ryan, selon qu'il s'agisse d'une petite île avec très peu de cas ou d'un pays continental avec beaucoup de clusters.

Dans le premier cas, barricader l'île pourrait permettre de limiter la propagation du virus. Dans le deuxième, fermer les frontières n'aura aucune incidence sur la circulation du virus qui est déjà présent sur tout le territoire.

