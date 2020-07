Irlande: l’allocation Covid retirée aux bénéficiaires qui voyagent à l’étranger

En Irlande, plus de cent bénéficiaires de l’allocation Covid se sont vu priver de ce revenu, versé aux personnes ayant perdu leur emploi en raison des restrictions sanitaires. L’allocation a été suspendue car ces personnes ont voyagé à l’étranger, alors que les voyages sont déconseillés par les autorités.

De notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Licenciée à cause de la pandémie, Aine Nevin reçoit l’allocation Covid, mais n’a pas été informée qu’elle risquait de la perdre en cas de voyage à l’étranger, déconseillé par les autorités. « Je n’en avais pas entendu parler. Bon, je ne suis pas vraiment en colère. Au moins, ce sera bon pour le tourisme ici et ça reste une allocation d’urgence, donc ce n’est pas insensé »

Les bénéficiaires doivent chercher activement un emploi, selon un ordre ministériel publié mi-juillet en toute discrétion. Or, certains n’ont pas perdu leur travail mais doivent attendre la levée des dernières restrictions. Dépendante de ces 350 euros par semaine, cette jeune femme envisage de renoncer à un séjour à l’étranger, réservé de longue date. « J’avais prévu des vacances à Amsterdam. Mais sachant ça, on ne va sûrement pas y aller. J’ai des emprunts à rembourser, des factures à payer, et puis il faut que je puisse payer le loyer, l’alimentaire et l’essentiel ».

Le Conseil irlandais des libertés civiles a fait part de ses doutes quant à la légalité des contrôles menés aux aéroports.

