Ukraine: entrée en vigueur d'un nouveau cessez-le-feu dans le Donbass

Un militaire ukrainien sur la ligne de front près de Novotoshkivske, dans la région de Lougansk, le 27 juillet 2020. Iryna Rybakova/Press Ukrainian Defence Ministry/via Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

A l'est de l'Ukraine, un cessez-le-feu vient d'être annoncé entre l'Ukraine et la Russie. Une annonce qui intervient après une discussion téléphonique entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelenskiy et russe Vladimir Poutine.