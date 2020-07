Environnement: l’Irlande enregistre plus de 100 baleines à bosse dans ses eaux

Même si l’espèce n’est plus menacée aujourd’hui, elle n’a pas toujours été aussi présente au large des côtes irlandaises.

De notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Les individus numéros 100 et 101 ont été repérés par un bénévole au large du Kerry, dans le sud-ouest de l’Irlande. Ces grands mammifères noirs, d’une quinzaine de mètres de long, ont été identifiés grâce aux marques propres à chaque animal sur la queue et la nageoire dorsale. Des marques jusqu’alors non répertoriées dans le trombinoscope à baleines de l’Association des dauphins et baleines.

Il n'est ainsi plus rare d’apercevoir une baleine à bosse au large de l’Irlande. Mais il y a dix ans, elles n’étaient que 13 à venir régulièrement, selon le registre de l’association.

Comment expliquer cette augmentation dans la population ? Les recherches sont toujours en cours, mais l’une des raisons tient à la richesse des eaux irlandaises. Les baleines y reviennent, certaines pendant des décennies, parce qu’elles y trouvent à manger en abondance.

Le superviseur de l’association, Padraig Whooley, appelle les responsables politiques à garder en tête les bénéfices pour la biodiversité d’une eau côtière de qualité. L’association des cétacés travaille aujourd’hui à un registre international pour mieux suivre, comprendre et protéger les baleines à bosse.

