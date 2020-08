Coronavirus: face à la hausse des cas, le Royaume-Uni repousse son déconfinement

Des passants masqués admirent la plage anglaise de Bournemouth, bondée de baigneurs, le 31 juillet 2020. REUTERS/Toby Melville

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors qu’une nouvelle étape du déconfinement devait débuter au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé son report le 31 juillet et imposé de nouvelles restrictions pour répondre à la hausse récente du nombre de cas de coronavirus dans le pays, qui reste le plus endeuillé d’Europe avec près de 46 000 morts. Le nombre de décès et d’admissions en réanimation ne cesse de baisser mais les contaminations repartent de plus belle.