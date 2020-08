Russie: Khabarovsk défie le Kremlin et continue à demander le retour de son gouverneur

Des manifestants bravent la pluie à la ville de Khabarovsk pour soutenir leur gouverneur, Sergueï Furgal, le 1er août 2020. REUTERS/Evgenii Pereverzev

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Pour la quatrième semaine consécutive, de dizaines de milliers de manifestants ont affronté la pluie samedi 1er août dans les rues de Khabarovsk, la plus grande ville de l’Extrême-Orient russe, pour dénoncer l’arrestation de Sergueï Fourgal. Début juillet, ce gouverneur de la région avait été arrêté et envoyé à Moscou sur une accusation de meurtre, et un intérimaire pro-Kremlin a été nommé.