Coronavirus: la Belgique place six régions européennes sur sa liste rouge

Face à la recrudescence du coronavirus, la Belgique a placé des régions de six pays européens sur sa liste rouge des provinces interdites à ses ressortissants.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Depuis ce samedi 1er août après-midi, les voyages ne sont pas autorisés pour les Belges en France pour la Mayenne, en Espagne pour l’Aragon, une partie de la Catalogne et la Navarre, en Suisse pour les trois cantons riverains du lac Léman. Et avec trois autres régions en Angleterre, en Roumanie et en Bulgarie, ce sont désormais six régions européennes qui sont interdites aux Belges. Ceci s’applique à tous ceux qui résident en Belgique. De retour de ces régions, ils devront obligatoirement effectuer un test de dépistage puis se placer en quarantaine.

Depuis ce samedi, toute personne arrivant ou revenant en Belgique doit par ailleurs remplir un formulaire de localisation sous peine de devoir d'acquitter de 250 euros d’amende. Ceci s’applique à tous les voyageurs, quelle que soit leur provenance, à partir du moment où ils comptent passer plus de 48 heures dans le royaume.

La Belgique a instauré en juin un système à trois couleurs. Il existe une zone verte et une zone orange des régions où les voyages sont seulement déconseillés et où dépistage et quarantaine sont uniquement recommandés au retour. Et cette liste orange est déjà longue puisqu’elle recense des régions plus ou moins grandes dans 25 pays européens. La Belgique place automatiquement les régions en zone orange à partir de vingt cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, cent cas pour la liste rouge.

► À lire aussi : Coronavirus en Belgique: nouvelles restrictions face à la hausse des cas

