Crise économique et Covid en Turquie, l'Aïd au rythme des baignades dans le Bosphore

Le détroit du Bosphore à Istanbul, Turquie, le 12 janvier 2016 (image d'illustration). REUTERS/Murad Sezer

À Istanbul, comme dans tout le monde musulman, on célèbre la fête de l’Aïd. En Turquie, 4 jours sont fériés et la plupart des citadins en profitent pour quitter la ville. Mais cette année, coronavirus et crise économique sont passés par là et beaucoup sont restés sur place et se rabattent sur les rochers qui bordent le Bosphore et plongent dans des eaux à la propreté parfois douteuse.