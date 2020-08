Écosse: après le confinement, l’expérience du pub change du tout au tout

« En cas de problème, direction le Winchester, et on attend que ça passe ». Shaun of the Dead, la comédie d'Edgar Wright, résume parfaitement quelle est la place du pub dans la culture britannique : c'est le point de chute numéro un pour socialiser en famille, avec des amis, des collègues, ou juste se mettre à l’abri. En Écosse, la pub culture est un des aspects les plus importants de la vie quotidienne. Mais avec la pandémie de Covid-19, les pubs, comme tous les établissements qui accueillent du public, doivent s'adapter à une nouvelle réalité pour accueillir les consommateurs de la manière la plus sûre possible.

►Un exercice d’adaptation

En mars dernier, l’ouverture de Lost In Leith, situé au coeur du dynamique quartier de Leith, dans le nord de la capitale écossaise, a été chaleureusement accueillie par les amateurs de bières. Mais la joie de s’asseoir au comptoir flambant neuf pour déguster l’un des produits de Campervan, brasserie locale qui est l’initiative du bar, ainsi que d’autres bières artisanales écossaises, a très vite laissé place à l’évidence : avec la pandémie de coronavirus qui a touché l’Ecosse comme le reste du monde, il allait falloir fermer les portes au public pour une durée indéterminée à partir du 23 mars, une semaine après que le confinement a été décrété en France.

« Nous faisions des bières en fût (des kegs plus précisément) pour les pubs », explique Amélie Tassin, qui est en charge du marketing pour Campervan et Lost In Leith. « Mais en quelques semaines, nous avons dû nous adapter pour les particuliers. On a mis en place un site pour la vente en ligne des canettes dont on a augmenté la production. La réception a été extraordinaire, et les gens ont vraiment envie de soutenir leurs entreprises locales », se félicite-t-elle.

Alors que le gouvernement écossais a décidé d’autoriser la réouverture des espaces extérieurs des pubs le 6 juillet et des espaces intérieurs le 15 juillet, il a fallu attendre le 29 juillet pour que Lost In Leith accueille de nouveaux des clients, seulement en terrasse. En quelques heures à peine, toutes les tables étaient réservées.

Le Lioness of Leith, pub de Leith, en Ecosse. RFI/Assa Samaké-Roman

►Fin des pubs bondés

Au Leith Depot, situé sur Leith Walk, une artère principale de la ville, on célèbre les trois semaines depuis la réouverture du pub. Depuis 2015, il est devenu un point focal du quartier. On y vient pour manger un morceau, boire une tasse de thé ou une pinte, ou écouter de la musique : la salle à l’étage accueille une scène pour les groupes locaux. Mais en attendant que les concerts soient à nouveau autorisés, la salle a été transformée en extension de l’espace bar.

L’ambiance aujourd’hui n’a rien à voir avec celle pré-confinement : les grandes tablées, les gens accoudés au bar et les buveurs debout faute de chaises ont laissé place aux petits groupes sagement assis à une table réservée en avance, de préférence. Pour avoir le droit d’entrer, comme dans tous les autres établissements, les visiteurs doivent laisser leurs coordonnées téléphoniques, pour être contactés si jamais un cas de coronavirus s’y déclare, conformément aux consignes strictes du gouvernement écossais. De plus, un employé du pub prend la température de tout le monde, et désinfecte minutieusement la table et les chaises avant d’y emmener les clients. Enfin, contrairement à l’usage habituel dans les pubs, interdiction d’aller chercher sa commande au bar : désormais, comme au restaurant, c’est service à table.

►Plus que de la restauration, un lieu de communauté

« C’est une grosse organisation, presque comme si on démarrait un nouveau business », explique Pete Mason, le patron du bar. « Il a fallu par exemple que l’on forme à nouveau nos employés ». Mais selon Julie Carty, sa co-équipière, « les gens sont plutôt contents que l’on prenne ces précautions… ils apprécient de pouvoir à nouveau venir pour boire un verre, et simplement retrouver leur pub ».

Le pub, diminutif de public house (maison publique en anglais), est un élément central de la vie de tous les jours, surtout en Ecosse. La météo étant capricieuse, il est important d’avoir un endroit pour se retrouver au chaud et au sec… Pour Sarah Crawford de la Campaign for Real Ale (CAMRA), une organisation nationale de consommateurs de bière fondée au début des années 1970, « le pub, à l’époque où l’Ecosse était pauvre et que les gens vivaient dans des logements minuscules, composés d’une seule pièce, permettait de se retrouver dans un endroit plus grand. Aujourd’hui, le pub accueille tout le monde. C’est là où on va pour socialiser, pour célébrer et commémorer tous les grands évènements de la vie, comme un mariage ou un enterrement ».

Leith Depot remplit ce rôle de lieu de rencontre de la communauté, notamment en organisant, une fois par mois, un repas de communauté gratuit et ouvert à tous. « Nous ne ciblons pas notre public », explique Pete Mason. « Les gens qui viennent au Leith Depot sont de toutes origines et ont des parcours de vie très variés ».

En Ecosse, la propagation du coronavirus s’est largement ralentie, malgré des débuts très douloureux. Avec un peu moins de 2 500 décès, le pays de 5,5 millions d’habitants a l’un des pires taux de décès lié à la Covid-19 dans le monde. Cependant, avec aucun décès enregistré ces deux dernières semaines et une poignée de nouveaux cas rapidement détectés et isolés, la prudence est de mise, et les pubs veulent éviter d’être les lieux du redémarrage de l’épidémie. Mais cela a un prix : l’expérience du pub n’a plus rien à voir avec celle que les Ecossais connaissaient. Pour la retrouver, il faudra sans doute attendre l’arrivée d’un vaccin contre le coronavirus, ou que la stratégie d’élimination, qui consiste à tout faire pour que le nombre de cas soit le plus proche possible de zéro, fonctionne.

Malgré la difficulté de la période que connaît tout le secteur de l’hospitalité et de la gastronomie, pour Sarah Crawford, le confinement aura permis une chose : réaliser à quel point on a besoin des pubs. « Beaucoup de gens vivent seuls, et parfois, en allant au pub et en s’asseyant au comptoir, le serveur sera la seule personne à qui des gens isolés vont parler de la semaine. Nous sommes des animaux sociaux. Il nous faut des endroits comme les pubs pour nous retrouver ».

