Covid: rentrée des classes dans le nord de l’Allemagne, après une fermeture de cinq mois

Ils sont un peu les cobayes d’une rentrée scolaire qui s’étale en Allemagne traditionnellement sur plusieurs semaines. Dans la région du Mecklembourg, près de la côte baltique, 150 000 élèves ont été les premiers, lundi, à reprendre le chemin de l’école après la fermeture des établissements en mars pour cause de pandémie de coronavirus. La rentrée suscite des interrogations alors que le nombre des infections est reparti à la hausse depuis deux semaines en Allemagne.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

La région, peu frappée par la pandémie comme les autres Länder de l’est du pays, a opté pour un retour quasi complet à la normale. Contrairement à ce qui a été décidé ailleurs, le port du masque n’est prévu ni à l’extérieur, ni à l’intérieur des écoles et encore moins dans les salles de classes. Les mesures d’hygiène habituelles et les gestes barrières sont de mises.

Pour éviter qu’un établissement ne ferme complètement si des infections se déclarent, des groupes allant jusqu’à 400 enfants et regroupant différentes classes ont été constitués. Chaque groupe ne doit pas du tout être en contact au sein de l’école avec un autre pour limiter les risques. En cas d’infection, seule une partie des élèves devrait donc être mise en quarantaine. Ceux qui étaient en vacances dans un pays à risque devront en revanche s’y soumettre, sauf à produire deux tests négatifs.

Les enseignants pourront en effectuer toutes les deux semaines s’ils le souhaitent. Parmi ces derniers, certains ne sont pas des plus rassurés. Ceux qui font partie de groupes à risque travailleront depuis chez eux. Les parents d’élèves dans la région saluent ce retour quasi complet à la normale. D’autres Länder sont plus stricts et prévoient le port du masque dans les couloirs des écoles. La Rhénanie du Nord-Westphalie veut même l’imposer durant les cours.

