Italie: inauguration en demi-teinte pour le nouveau viaduc de Gênes

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte (C) le maire de Gênes Marco Bucci (D) et le président de la Ligurie Giovanni Toti (G), ont coupé un ruban de cérémonie sur le nouveau pont de Gênes, ce lundi 3 août 2020. Presidential Press Office/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les plus hautes autorités de l’Italie ont inauguré le nouveau viaduc de Gênes en présence de Renzo Piano qui a conçu et offert le projet. Réalisé moins de deux ans après l’effondrement du Pont Morandi qui avait causé la mort de 43 personnes le 24 août 2018, il incarne un symbole d’espoir. Mais la cérémonie s’est déroulée en l’absence des familles des défunts qui ont préféré rencontrer dans la plus stricte intimité le président de la République, Sergio Mattarella.