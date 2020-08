Covid-19: la Pologne connaît un net regain des cas de contamination

En Pologne, les mines de charbon sont de véritables foyers de contamination et beaucoup ont dû fermer. Ici, l'une d'elles, le 4 juillet 2020, dans la ville de Katowice en Silésie. AP Photo/Czarek Sokolowski

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Six cent quatre-vingts nouvelles infections ont été détectées ce mardi, un nouveau record dans le pays. Depuis le début de la pandémie plus de 48 000 habitants ont contracté le virus pour plus de 1 700 décès. La subite hausse des cas pousse le gouvernement à envisager de nouvelles restrictions.