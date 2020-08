Coronavirus: en Irlande, les «chômeurs de la pandémie» retrouvent du travail

En Irlande, le retour à l'emploi se poursuit. 54% des bénéficiaires de l'allocation Covid-19, privés d'emploi par la pandémie, ont aujourd’hui retrouvé un travail. Une bonne nouvelle en demi-teinte pour l'économie irlandaise.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Dublin,

325 000 personnes ont retrouvé leur travail, ou un nouveau poste. Parmi elles, les membres les plus précaires de l'économie: les moins de 25 ans, les employés de la restauration et de la grande distribution. Le secteur de la construction, du bâtiment et celui de l'automobile font aussi partie de ceux qui ont le mieux rebondi.

Parmi ceux qui restent sans emploi, tous n'ont pas été licenciés. Il y a les travailleurs du monde de la nuit et ceux du secteur culturel, dont les établissements sont toujours fermés. Il y a donc l'espoir qu'ils ne deviennent pas chômeurs de longue durée.

Cependant, le rythme du retour au travail ralentit, l'agence financière Davy Stockbrokers voit des signes de stagnation, qui pourraient mener à une augmentation durable du chômage pré-pandémie alors que l'Irlande connaissait le plein-emploi.

Les « chômeurs de la pandémie » sont couverts par l'allocation Covid-19 jusqu'en avril. Elle a coûté à l'État 3 milliards d'euros depuis mars. Pour stimuler son économie et inverser la courbe du chômage, le gouvernement a annoncé l'investissement de 200 millions d’euros dans les formations et les crédits d'impôts pour favoriser l'apprentissage.

►À lire: Coronavirus: l'Irlande dévoile un plan de relance de plus de 5 milliards d’euros

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne