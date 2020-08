Présidentielle en Biélorussie: «En l’absence de tout contrôle, les chiffres sont manipulables»

En Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko durcit le ton à l’approche de la présidentielle qui se tient ce dimanche 9 août. Il vise un sixième mandat après plus de 25 ans de pouvoir, mais il fait face à une opposition inattendue et atypique : celle de Svetlana Tikhanovskaya. L’épouse d'un blogueur emprisonné s'est muée en phénomène populaire, défiant l'autoritaire et vieillissant président, analyse Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférence à l’Université Paris Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques.

Par Perrine Juan

RFI: Qui est l’opposante Svetlana Tikhanovskaya ?

Anne Colin-Lebedev : Svetlana Tikhanovskaya est une opposante qui a émergé récemment. C’est l’épouse de Sergueï Tikhanovski, en prison depuis le 29 mai dernier. Ce blogueur, qui dénonce le fonctionnement politique et social de la Biélorussie actuelle, voulait se présenter à l’élection présidentielle, mais sa candidature n’a pas été retenue, parce que jugée menaçante par le pouvoir politique.

Sa femme a alors commencé à rassembler des signatures et a lancé une campagne sur des enjeux de politique interne. C’est là qu’elle puise sa légitimité. Svetlana Tikhanovskaya dit aux Biélorusses: « Je ne recherche pas le pouvoir. Je cherche à impulser un changement. Si je suis élue, j’organiserai une élection présidentielle libre, je libérerai les prisonniers politiques et j’organiserai un référendum pour un retour à la version précédente de la Constitution qui permettait une meilleure répartition des pouvoirs. Mais une fois que j’aurais accompli tout cela, je partirai, parce que mon objectif est de revenir à ma vie d’avant, ma famille et mes enfants. »

Comment expliquez-vous que cette contestation mobilise autant ?

Il y a plusieurs raisons. D’un côté, on observe une insatisfaction face à la politique économique et sociale menée par Alexandre Loukachenko. Aujourd’hui, la Biélorussie est en situation de crise économique. Il y a un sentiment croissant, depuis plusieurs années, que le pouvoir gouverne mal. La baisse du prix de l’hydrocarbure et la pandémie de Covid-19 sont venues amplifier cette impression. Le pouvoir Biélorusse, qui était extrêmement protecteur, est devenu de moins en moins présent et apte à répondre aux besoins des Biélorusses.

Par ailleurs, la désastreuse gestion de l’épidémie du nouveau coronavirus par Alexandre Loukachenko a été une nouvelle source de discrédit. Les élites et la population se sont rendu compte que leur président les mettait en danger en affirmant que le coronavirus n’existait pas ou n’était pas très important. Résultat, il y a eu un sursaut d’inquiétude combiné à une insatisfaction concernant la gestion de la crise sanitaire chez les Biélorusses. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et a fait sortir beaucoup de monde dans la rue pour soutenir la candidate à l’opposition.

Pensez-vous que le pouvoir actuel ait fait une erreur en pensant, au début, qu’une femme ne pouvait pas être une rivale sérieuse ?

Je pense que le pouvoir a en effet mal anticipé le poids que pourrait prendre Svetlana Tikhanovskaya. Il n’a pas anticipé deux choses. La première, c’est l’union des états-majors de campagne des candidats d’opposition. Aujourd’hui Svetlana Tikhanovskaya n’est pas toute seule, elle ne représente pas seulement son mari. Elle a réussi à fédérer autour d’elle toute sorte d’insatisfactions et de désirs de changement.

Par ailleurs, Loukachenko, qui est un homme qui fonctionne « à l’ancienne », n’a pas anticipé le capital de sympathie dont pourrait bénéficier une femme dans la société biélorusse. Surtout une femme qui ne vient pas de la politique institutionnelle, mais de la société civile.

Alexandre Loukachenko peut-il vraiment perdre cette élection ?

Il y a un risque pour lui que la candidate Svetlana Tikhanovskaya obtienne énormément de voix. Il n’y a pas d’instituts de sondage en Biélorussie qui donnent des résultats fiables, mais on a des estimations qui montrent qu'elle pourrait obtenir des chiffres considérables. Est-ce que ces voix seront comptabilisées ? Là est une autre question. Il n’y a pas d’observateurs indépendants pour surveiller cette élection. Les autorités en charge du comptage des voix sont totalement contrôlées par le pouvoir. Donc, à mon sens, il y a peu de chance que les chiffres réels soient ceux qui nous seront communiqués à l’issue des élections.

On est même au-delà de la fraude. En Biélorussie, on a tendance à dire que le chiffre qui sort des urnes est celui dont le pouvoir a besoin. En l’absence de tout contrôle, les chiffres sont manipulables, non seulement par des falsifications, mais aussi par du vote contraint. Certains fonctionnaires sont forcés par leur hiérarchie d'envoyer une photo de leur bulletin de vote. Ce sont des choses qui se pratiquent en Russie également. Le pouvoir a de multiples moyens de falsifier les résultats, ou disons de les façonner. Nous sommes au-delà de la falsification.

Mais il est évident que les Biélorusses ne seront pas dupes des chiffres officiels.

En cas de répression de la part des autorités, faut-il s’attendre à des sanctions internationales comme ce fut le cas en 2010 ?

À mon sens, tout dépendra de la tournure que prendront les événements dans les jours et les heures à venir. Maintenant, va-t-il y avoir un tournant répressif ? Va-t-il y avoir un comptage des voix ? Quelle sera la réaction du pouvoir et de l’opposition suite à l’annonce des résultats ? Ce sont des grands points d’interrogation.

