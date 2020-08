En Hongrie, les artistes manifestent contre l'interdiction des grands rassemblements

Audio 01:19

Un cycliste passe devant un mur de graffitis près du lieu où se déroule chaque année Sziget Island Festival à Budapest, annulé à cause du coronavirus, le 25 mars 2020. ATTILA KISBENEDEK / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les grands festivals de musique avaient été annulés jusqu’à la mi-août. Avec 600 morts et 3 600 cas, la Hongrie a été moins touchée par la pandémie que d’autres pays, mais comme le nombre de cas augmente dans les pays voisins, en Roumanie et en Serbie, le gouvernement de Viktor Orban a décidé de prolonger au-delà du 15 août l’interdiction des rassemblements de plus de 500 personnes. Or les matches de football sont autorisés devant des milliers de spectateurs. D’où la grogne des festivaliers et amateurs de musique qui ont manifesté ce vendredi 7 août à Budapest.