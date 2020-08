Allemagne: mis à mal par le coronavirus, les artistes indépendants appellent le gouvernement à l'aide

Chanteurs, jongleurs, danseurs, comédiens... Plusieurs centaines d'artistes indépendants ont manifesté dans les rues de Berlin ce week-end. Ils demandent un soutien des autorités allemandes en cette période de pandémie de Covid-19. La plupart se disent dans des situations financières très délicates.

À Berlin, le reportage de Delphine Nerbollier

Patrizia Hodel est chanteuse, danseuse et comédienne. Elle travaille à son compte, en indépendante, pour des comédies musicales. Or, depuis la pandémie de coronavirus et les restrictions imposées au mois de mars à l'ensemble du secteur culturel en Allemagne, cette artiste ne peut plus travailler. Opéras et salle de spectacles sont fermés, et aucune solution n'est en vue pour cette année.

« Jusqu'en 2021, je n'ai pas l'autorisation de pratiquer mon métier. En plus, le mois prochain, mon assurance chômage arrive à expiration. Je n'aurai donc plus de revenu. Ça signifie que nous sommes obligés de faire un tout autre travail... Je trouve cela très injuste. »

Ils demandent un revenu fixe minimal

En mars, Patrizia Hodel a obtenu une aide exceptionnelle de 5 000 euros, versée par la ville de Berlin aux travailleurs indépendants. Dans la foulée, elle a pu aussi bénéficier, à titre exceptionnel, d'une allocation chômage. Mais celle-ci prendra fin en septembre...

Les organisateurs de la manifestation berlinoise tirent donc la sonnette d'alarme. Ils demandent un revenu fixe, exceptionnel, de 1 180 € par mois au moins tant que ces artistes seront interdits d'exercer leur profession. Cette mesure est déjà en partie appliquée en Bavière, mais pas sur l'ensemble du territoire.

